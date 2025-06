Lotion P50: exfoliación inteligente para un «glow» veraniego Un imprescindible en el ritual diario que transforma la piel desde la primera semana y multiplica el efecto de cualquier tratamiento posterior

¿Y si pudieras conseguir el efecto de un buen tratamiento facial sin salir de casa? Hay productos que pasan desapercibidos y que, cuando los pruebas, cambian por completo tu forma de cuidar la piel. Lotion P50 de Biologique Recherche es uno de ellos. Una loción que ha pasado de ser un secreto bien guardado en espacios profesionales a convertirse en paso obligatorio para quienes buscan una piel más equilibrada, luminosa y saludable.

¿Qué significa “P50”?

La "P" viene de peeling, y el "50" hace referencia a los 50 días necesarios para completar dos ciclos epidérmicos completos (25 días cada uno), que es el tiempo natural que necesita la piel para renovarse. Lotion P50 acompaña ese ritmo con una exfoliación suave y progresiva que respeta incluso las pieles más delicadas.

¿Qué tiene de especial?

A diferencia de los exfoliantes clásicos, esta loción no "raspa" ni reseca. Lo que hace es renovar poco a poco la superficie de la piel, eliminando las células muertas que la apagan, regulando el exceso de sebo y afinando la textura sin alterar su equilibrio.

Desde los primeros días se nota una piel más limpia, los poros visiblemente más cerrados y ese brillo saludable que suele quedar tras una limpieza profesional en profundidad. Además, prepara el terreno para que los productos que apliques después penetren mejor y hagan más efecto.

No es de extrañar que se haya convertido en un imprescindible también entre modelos y rostros conocidos. Figuras como Bella Hadid o Karlie Kloss —habituales en campañas y pasarelas de Victoria's Secret— confían en ella y la incorporan en su rutina para mantener la piel en su mejor versión los días previos a grandes citas o sesiones de maquillaje. En entornos profesionales, incluso se refieren a Lotion P50 como un elixir o tratamiento facial embotellado.

Una fórmula que lo cambia todo

Su fórmula combina ácidos de frutas (AHA, BHA y PHA) como el láctico, málico o salicílico, que exfolian de forma suave pero eficaz. Incluye también ácido fítico para unificar el tono, y extractos botánicos como bardana, tomillo o rábano blanco con propiedades purificantes y antibacterianas. Para calmar y reparar, contiene niacinamida y cloruro de magnesio, dos ingredientes clave para mantener la piel equilibrada.

El resultado: una piel más fuerte, menos reactiva y con el pH en equilibrio. Ideal si tienes granitos, brillos o zonas con textura irregular.

Ritual de aplicación y consejos expertos

Aplica unas gotas en un disco de algodón y presiona suavemente sobre la piel limpia del rostro, cuello y escote, sin arrastrar ni frotar. Si es la primera vez que usas ácidos, puedes empezar humedeciendo ligeramente el algodón con agua para suavizar la aplicación. También puedes limitar su uso a la noche durante la primera semana, para que la piel se adapte de forma gradual.

Su fórmula está pensada para su uso continuado durante todo el año —incluso en los meses de verano—, pero se recomienda esperar al menos 30 minutos antes de exponerse directamente al sol, para respetar su acción exfoliante y evitar posibles sensibilidades.

También es un buen aliado para los hombres: su aplicación diaria ayuda a evitar que se enquiste el vello de la barba, dejando la piel más suave y menos reactiva tras el afeitado.

El primer paso hacia una piel que se siente bien

Lotion P50 marca el comienzo de una piel nueva, más sana y equilibrada. Un gesto diario que marca la diferencia desde dentro, con resultados visibles y duraderos. No es magia, es ciencia cosmética con más de 40 años de innovación detrás. No es casualidad que forme parte de la rutina de modelos y expertas en belleza porque una vez lo pruebas, ya no hay vuelta atrás.