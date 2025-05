Visitamos Biologique Recherche en WOW Serrano, nuevo espacio de referencia en Madrid Un exclusivo rincón de Biologique Recherche en WOW Serrano, donde la ciencia cosmética y el lujo se unen para ofrecer tratamientos personalizados.

Caminando por la milla de oro de Madrid, entramos en el espacio WOW Serrano para descubrir el nuevo punto de referencia en la capital que la marca Biologique Recherche tiene en este espacio.

Llevan apenas un mes aquí, permitiendo a sus usuarios descubrir sus productos. Más de 300 referencias donde abordan el cuidado facial, corporal y capilar. Pero también podremos contar con una asesora especializada y disfrutar de sesiones de tratamiento.

Nosotras vamos a contar con la ayuda de Begoña Núñez, que en nuestra visita nos va a realizar un estudio de la piel y nos va a hablar de sus productos. Hoy nos toca profundizar en esta marca cosmética francesa que ya os presentamos cuando acudimos a la IV edición del Palacio Beauty en Fortuny City Home Club Madrid.

Lo que encontramos en el espacio de Biologique Recherche de WOW Serrano

En la primera planta de este centro ubicado en el barrio madrileño de Salamanca, podréis encontrar un córner donde se engloba más de 40 años de estudio y conocimiento de la cosmética. Encontraréis todas las referencias disponibles de la marca y podréis adquirir vuestro tratamiento habitual.

Pero lo mejor de este espacio es que podrás vivir un tratamiento personalizado tanto de cuidado facial, corporal y capilar. Para ello, cuentan con una cabina en la segunda planta donde atienden a sus pacientes. Y hablamos de pacientes porque así es como hace referencia Begoña a las personas que trata a diario.

La labor de las personas que te atienden no es venderte un producto, sino ofrecerte un tratamiento de cuidado que te aporte lo que necesitas. Por eso, previamente te realizan un estudio de la piel, donde se toman diferentes mediciones para obtener los datos que permitan personalizar el tratamiento al máximo.

El proceso del estudio de la piel en Biologique Recherche de WOW Serrano

El estudio de la piel les permite conocer datos sobre la hidratación de nuestra piel, la barrera lipídica, el nivel de elasticidad e incluso analizar las manchas que tengamos, se vean o no.

Este estudio se engloba en lo que llaman la primera fase, la fase de diagnóstico. En este punto, un experto de Biologique Recherche realiza un diagnóstico mediante la herramienta Skin Instant Lab®, que se une al análisis visual del experto y a un cuestionario que le ayuda a definir el tratamiento más adecuado.

Es aquí donde nos habla de los instantes de la piel. Begoña nos insiste en que no nos podemos definir simplemente con términos como: "tengo la piel seca o grasa", ya que existen diferentes factores que hacen que nuestra piel cambie y esté en un instante diferente.

Por eso, sus tratamientos se adaptan a lo que necesitas en cada momento. Ya nos comentó Sandra Seijo cuando hablamos anteriormente con ella que este análisis de la piel deberíamos hacerlo una vez al mes: por un lado, para ver el estado de nuestra piel, y por otro, para ver cómo evoluciona con nuestro tratamiento.

Siguiente paso: Fase de iniciación

Tras el diagnóstico pasamos a la segunda fase, la fase de iniciación. En este punto, entramos a cabina y nos acomodamos para que Begoña se afane en preparar y equilibrar la epidermis de nuestro rostro.

El ritual a seguir es siempre el mismo: limpieza en profundidad combinada con un masaje y la preparación de la piel con la loción P50 y la aplicación de una mascarilla. Todo ello, empleando los productos específicos para cada piel a tratar.

Durante este proceso, nuestra experta nos explica que la forma de aplicar cada producto es esencial. En nuestro caso, el ritual empezó con Eau Micellaire Biosensible, una loción micelar calmante para el rostro, aplicándola desde el pecho, con la ayuda de unos discos, hacia el cuello a modo de arrastre.

A continuación, toca el cuello, donde descubrimos que siempre nos hemos aplicando mal nuestros productos de belleza, ya que la forma correcta de distribuir el producto es desde el centro hacia los lados, para luego continuar con el rostro, donde se trabaja siguiendo la forma del músculo.

El producto al que ha destinado más tiempo de aplicación es sin duda la leche, ya que ha empleado unos 20 minutos en trabajar las diferentes zonas antes de retirar el exceso. Nos comenta que esta es la fase más larga porque los productos de Biologique van de menos a más, pues el principio activo de sus productos se encuentra en su máxima concentración en la siguiente fase.

Última fase: el tratamiento

Como os comentábamos, en esta última fase es donde se centra en el tratamiento, abordando los problemas específicos de la piel a tratar. Los productos que se engloban en esta fase utilizan la máxima concentración de principios activos, reacondicionando la epidermis. El resultado es que ayudan a activar su poder de autorregeneración.

La clave de los activos es que actúan progresivamente y mejoran la calidad de la piel según tus necesidades específicas. Nuestra experta destaca que en esta fase no se trabaja demasiado cada producto en su aplicación, por lo que el proceso es mucho más rápido.

Es el momento de aplicar los sueros auténticos y específicos, las cremas y, para terminar, lo que ellos llaman fluidos finales. Para estos últimos productos, disponen de una gama con color que podríamos emplear para igualar el tono de la piel.

¿Cómo ha sido nuestra experiencia? Sinceramente, es complicado no emplear palabras amables para todo lo que hemos obtenido con esta visita. El trato sin duda ha sido extraordinario. Hemos descubierto mucho sobre el instante de nuestra piel actualmente, y los datos realmente tienen lógica teniendo en cuenta nuestra rutina de belleza diaria.

Escribo estas palabras después de haber pasado todo el día y sigo notando mi piel más luminosa e hidratada; me imagino que, si lo incorporo en mi rutina diaria, será notable. En mi caso, el producto que más me ha enamorado es Biokiss. El resultado me ha sorprendido y os prometo contaros qué tal experiencia me ofrece después de un tiempo. Os invito a poneros en contacto con sus asesoras y experimentar por vosotras mismas. Seguro que os sorprende.