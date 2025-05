20 vestuarios inolvidables de Eurovisión que marcaron tendencia (y aún seguimos comentando)

Eurovisión es mucho más que una cita anual con la música. Si seguís festival cada año, seguro que también comentáis el vestuario hoy he elegido para las actuaciones. Todo es importante cuando poco más de 3 minutos debes ofrecer tu mejor carta de presentación para ser el ganador.

Os guste más o menos el festival, seguro que recordáis algún icónico estilismo que se ha quedado grabado en tu memoria. Os traemos 20 vestuarios inolvidables, algunos polémicos, otros icono de la moda y su tiempo. Miralos y luego cuéntanos de cuantos te acordabas.

Massiel | Eurovisión 1968

La artista es todo un mito del festival, en nuestro país es el nombre que más identificamos con Eurovisión. Y su vestido de flores bordadas de la casa Courrèges se ha convertido en un modelo histórico. La historia de este vestido, quizás os la contemos en otro momento.

Salomé | Eurovisión 1969

Si te tarareo ” Vivo Cantando” seguro que viene a tu memoria el icónico mono de Salomé. Este mono diseñado por Pertegaz estaba hecho de canutillos de porcelana azul turquesa. Como resultado tuvimos un diseño que Salomé hacía vibrar con su baile, aunque pesaba 14 kilos. Se merecía ganar y todo nuestro respeto.

ABBA | Eurovisión 1974

Ganaron, triunfaron a nivel mundial, inspiraron en el mundo de la música y hasta tienen un musical. Sin duda, el cuarteto sueco sacó un gran rendimiento a su participación en Eurovisión. Su atuendo corrió de la mano del diseñador Inger Svvernke, qué convirtió su estilo boho en tendencia.

Baccara | Eurovisión 1978

Mayte Mateos y María Mendiola, eran Baccara y representaron a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión de 1978. Lucieron monos asimétricos que Marc Bohan adaptó para ellas cuando era director de la marca Christian Dior. Su sincronía casi perfecta encajaba con el estilismo que convertía a las artistas en un yin y yan. Contrastando el blanco y negro que lucieron. Lo hicieron enfundadas en monos asimétricos en blanco y negro que Marc Bohan, el entonces director creativo de Christian Dior, marca que firmaba los diseños, adaptó para ellas.

Celine Dion | Eurovisión 1988

Este estilismo podría representar perfectamente la década de los 80. La icónica minifalda de tul blanca y ese blazer de doble botonadura acompañaron al artista canadiense hasta el éxito representando a Suiza.

Dana International | Eurovisión 1998

Una diva vestida por Jean Paul Gaultier fue la ganadora en 1998. Curiosamente, lucio dos estilismos. Por un lado, un vestido gris de pedrería con el que actuó. Y hoy Por otro lado, recogería el premio luciendo un traje negro con plumas e interpretando hoy por segunda vez su canción. Parece que sabía que tendría ocasión de lucir sus dos outfits

Lydia | Eurovisión 1999

Tristemente conseguimos el primer premio, pero el Barbara Dex que otorgaban a la peor vestida. Este inolvidable diseño de Ágatha Ruiz de la Prada viene a mi memoria cuando menos me lo espero. La artista no quedo bien posicionada pero su atuendo no dejó indiferente a nadie.

Lordi | Eurovisión 2006

Existe un antes y después de Lordi en Eurovisión. Su estilismo mostruoso no dejo indiferente a nadie. Su participación abrió la puerta a nueva música y a vestuarios sorprendentes.

Verka Serduchka | Eurovisión 2007

El comediante y actor ucraniano Andriy Daniko es responsable de lo que la drag Verka Serduchka luce. Él es el personaje y el responsable de esa estrella plateada que nos conquistó mientras escuchamos: “..Tanzen!”

Marija Serifovic | Eurovisión 2007

El mismo año la representante de Serbia rompió moldes con un sobrio traje de hombre. Se complementaba a la perfección con el coro que la acompañaron también luciendo traje de chaqueta. Una sobriedad que destacó entre los estilemos del resto de participantes.

Loreen | Eurovisión 2012

Su sencillo atuendo negro con capas flotantes acompañó la icónica interpretación de Euphoria. Desde entonces, su estilo se ha convertido en un referente del festival. Haciendo que muchas volvieran a lucir flequillo.

Donatan & Cleo | Eurovisión 2014

Las representantes de Polonia en 2014 tomaron la vestimenta tradicional y le dieron la vuelta. Este dúo interpretó un hip hop que pretendía hablar de las virtudes de la mujer polaca. La imagen se nos quedo grabada, pero no creo que fuera una idea que nos guste. En la memoria nos queda una suma de lo rural (luciendo canalillo) + la leche + la belleza polaca = un resultado que no entendimos.

Conchita Wurst | Eurovisión 2014

Su vestido dorado de gala, acompañado de su inconfundible barba, se convirtió en un símbolo de diversidad. Su victoria no solo fue musical, sino un hito en representación LGTBIQ+.

Elina Nechayeva | Eurovisión 2018

Representando a Estonia impresionó con un vestido donde podían proyectar imágenes. Este “video mapping” costó 65.000 €, todo un despliegue. Y el encargado de dar forma a los diseños que disfrutamos fue el videoartista Alyona Movko.

Eleni Foureira | Eurovisión 2018

En el mismo año tuvimos el Fuego de Eleni Foureira. Luciendo un mono ajustado que ha sido imitado hasta la saciedad. Ya es todo un clásico del festival como los bodys de brillantes. En esta ocasión 590.000 cristales Swarovski* adornaban la prenda.

Chanel | Eurovisión 2022

Llegó el Chanelazo y nos volvimos locos con el SloMo, España volvía a lo más alto de las puntuaciones. Puede que no fuera la ganadora, pero el espectáculo aún lo tenemos grabado y su look fue todo un acierto. Representando parte de la iconografía más conocida de nuestro país con un diseño de Palomo Spain. Mas de 50.000 cristales de Swarovski decoraban su chaqueta torera claramente inspirada en los trajes de luces.

Blanca Paloma | Eurovisión 2023 Puede que te parezca un estilismo sencillo. Sin embargo el corsé que lucía Blanca era una pieza escultórica. Se moldeó con el volumen del cuerpo del artista, usando un metal maleado en color rojo fabricado por Paola de Diego. Este diseño nos vino a la mente al descubrir el estilismo que Rosalía lució en la met gala 2025.

Måneskin | Eurovisión 2021

El grupo italiano arrasó con un estilo inesperado en el festival. Demostrando que en Eurovisión no está todo escrito. Ataviados con trajes de cuero retro acampanados con maxi costuras, botas de tacón y mucho delineador. El estilo Glam dejo huella en la edición 2021.

Nemo | Eurovisión 2024

Su canción y su estilismo fueron todo un manifiesto unido a las personas de genero no binario. La elección de su vestuario representaba claramente el espíritu que acompañaba al representante de Suiza, y ganador, de la edición de 2024.

Para bien o para mal, Eurovisión nos deja estilismos impactantes. Grandes diseñadores se apuntan a crear estilos que queden en la historia del festival. Hay actuaciones que quedan en nuestra memoria para siempre ligadas a ese vestuario. Eurovisión es el festival de la canción, pero con el paso del tiempo, todo lo que rodea la puesta en escena ha ganado importancia. Representa nuestro tiempo y lo que lucen los artistas muchas veces es parte de su discurso. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Añadirías alguno más?