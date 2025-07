Crème VIP O₂: oxigenación y escudo antipolución urbano

¿Cuál es el índice de contaminación de tu ciudad? ¿El aire es lo suficientemente limpio? Probablemente la respuesta no sea especialmente buena, pues por desgracia estamos constantemente expuestos a contaminantes. Además, nuestro ritmo acelerado no ayuda y nuestra piel termina siendo el reflejo de toda esa polución que nos rodea.

Crème VIP O₂ de Biologique Recherche se nos presenta como una solución innovadora para combatir los efectos del entorno urbano, ofreciendo una oxigenación profunda y una defensa eficaz contra la polución. Este tratamiento no solo revitaliza la piel, sino que también actúa como un escudo que protege y embellece.

La oxigenación cutánea es esencial para mantener una piel saludable y luminosa. Con el paso del tiempo y la exposición a factores externos como la contaminación, el estrés y la fatiga, la piel pierde su capacidad de respirar adecuadamente. Imaginaros que nos pasase lo mismo con el aire que respiramos, a la larga levantarnos y dar dos pasos sería todo un suplicio y la sensación sería como estar enfermo.

En el caso de la piel esto se traduce en un tono apagado, textura irregular y signos visibles de envejecimiento. Por lo que debemos buscar una solución para que la salud de nuestra piel no se vea afectada. Luciremos mejor y nuestra piel respirará aliviada.

Crème VIP O₂ incorpora el exclusivo Complejo oxigenante Biologique Recherche, una fórmula que estimula la respiración celular y dinamiza el metabolismo cutáneo. Gracias a este complejo, la piel recupera su vitalidad, se muestra más uniforme y con una luminosidad renovada.

Uno de los grandes desafíos de la cosmética actual es ofrecer soluciones eficaces frente a la contaminación ambiental. Pues las micropartículas presentes en el aire se depositan sobre la piel, obstruyendo los poros y generando radicales libres que aceleran el envejecimiento. Un problema que prácticamente sufrimos todos, debido a la vida en la ciudad, pues no hay manera de evitar el contacto con la contaminación.

La fórmula de Crème VIP O₂ está enriquecida con activos detoxificantes y antipolución como el fructosano de diente de león y el aglucano vegetal. Estos ingredientes limpian en profundidad, neutralizan los residuos contaminantes y refuerzan la barrera cutánea frente al estrés oxidativo.

El fructosano del diente de león es un tipo de fructano, más conocido como inulina, un polisacárido que se acumula en las raíces de plantas. Este elemento se utiliza en cosmética porque, actúa como purificante cutáneo. Cuenta con la capacidad para neutralizar residuos contaminantes y limpiar la piel en profundidad.

En el caso del aglucano vegetal nos encontramos ante un polisacáridos derivados de plantas. Se extraen comúnmente de fuentes como la avena, la cebada, las setas (shiitake, reishi) o la levadura de cerveza, y su eficacia está respaldada por estudios clínicos. Refuerza la defensa cutánea, nos ofrece antioxidantes potentes, reduce la inflamación y protege la piel de la polución y estrés ambiental.

Desde el primer uso, Crème VIP O₂ ofrece una acción revitalizante inmediata. La piel se siente más fresca, clara y oxigenada. Su textura ligera y de rápida absorción permite que los activos penetren eficazmente, proporcionando resultados visibles y duraderos. Tal y como podemos ver a continuación (en la usuaria de TikTok @kindofcomplicated), quien la usa se sorprende notando su piel radiante de forma sorprendente

Anoche me hice una doble mascarilla con la VIP O₂ y la mascarilla Vivant, y te digo que esta mañana me levanté y vi mi piel bien, pero se me olvidó por completo. | @kindofcomplicated usuaria de TikTok