Biologique Recherche Probamos Masque Vivant de Biologique Recherche, la mascarilla que purifica, matifica y devuelve la luz al rostro La mascarilla favorita de las expertas que purifica, matifica y devuelve la luz a tu piel desde la primera aplicación.

Masque Vivant de Biologique Recherche purifica e ilumina tu piel desde el primer uso

Contar con una piel luminosa y libre de toxinas es un sueño que todas deseamos cumplir. De hecho, si vives en una ciudad grande como yo, seguro que luchar contra la polución te preocupa especialmente. Y no solo porque la calidad del aire es cuestionable y sabes que, si no actúas, afectará a tu salud. También, porque daña en gran medida la salud de tu piel, generando problemas que incluso nunca tuviste. Por eso, contar con cosméticos fiables que actúen solucionando el problema es esencial.

En este aspecto, los productos de Biologique Recherche siempre están entre nuestro "radar beauty", porque sabemos que ofrecen soluciones eficaces con fórmulas seguras. Por ello, probar Masque Vivant era tan tentador. Ya conocía cómo esta había sorprendido a muchas usuarias y expertas en belleza. Todas coinciden en que ofrece un “reset facial” inmediato, devolviendo la luminosidad a nuestro rostro. Pero no era una cuestión de efecto buena cara sin más. El producto promete purificar sin resecar, devolviendo a nuestra piel una textura uniforme y saludable, quitándote de encima toda esa capa de polución que no permite a tu piel lucirse.

La promesa es ambiciosa, y solo poniéndola a prueba sabremos si cumple. De entrada, sus ingredientes naturales invitan a pensar que esta mascarilla es una gran herramienta para equilibrar nuestra microbiota cutánea, pues cuenta en su fórmula con levadura, hamamelis, pepino y ácido láctico como elementos destacados. Analicemos a fondo todo lo que ofrece para descubrir si, como tanto nos cuentan en redes, se merece un espacio destacado en nuestro ritual de belleza.

+ Pros Efecto tensor inmediato: se nota desde la primera aplicación.

Ingredientes naturales con eficacia conocida que ofrecen confianza.

Exfoliación suave, lo que evite la irritación en pieles sensibles.

Aroma natural gracias a la ausencia de perfumes.

- Contras No apta para todo tipo de pieles sin adaptación. Las pieles grasas o mixtas se beneficias más de sus resultados.

92 Sobre 100

La mascarilla multifunción. ¿Qué hace Masque Vivant en nuestra piel?

Masque Vivant de Biologique Recherche es una mascarilla purificante. De hecho, está diseñada para eliminar el exceso de sebo, sudor y contaminantes que podamos tener en la superficie de la piel, por lo que consigue descongestionar los poros para que esta pueda funcionar con normalidad, recuperando la luminosidad. Su objetivo es equilibrar, pero también reafirmar los tejidos.

Se trata de un producto especialmente indicado para pieles grasas, con acné o flacidez. De entrada, puede parecer que no es para mí, porque tengo la piel seca, pero me interesa su acción purificadora, esa que he visto que tantas usuarias destacan. Además, entre sus promesas, nos encontramos con que purifica sin resecar, lo cual me parece todo un reto para mi tipo de piel. Veamos si me sorprende.

Ficha de producto

A continuación, te dejo la ficha de productos para que puedas consultar sus ingredientes. Verás que, en general, no hay nada propenso a producir alergias. Además, podrás comprobar los formatos del producto: en tubo para uso doméstico y en envases de 200 y 500 ml. para uso profesional, lo cual me resultó curioso cuando consulté a la experta del centro de belleza, pero luego entendí la diferencia. En casa, nos lo aplicamos con las manos y, en los centros, emplean otras herramientas para esta labor. Por lo tanto, el envase de uso comercial, el que nos llevamos a casa, es más cómodo en la práctica.

Tipo de producto Mascarilla Ingredientes Extracto de levadura (extracto de faex), agua (aguamarina), glicol de propileno, bentonita, caolín, alcohol desnaturalizado, extracto de fruta de Cucumis sativus (pepino), glicerina, vinagre (acetum), ácido láctico, corteza, hoja y ramita de Hamamelis virginiana (extracto), extracto de flor, hoja y tallo de Hypericum perforatum, goma de acacia Senegal, goma de xantano. Formato 100 ml. (tamaño comercial), 200/500 ml. (tamaño profesional) Textura Cremosa Perfume Sin perfumes añadidos

Ingredientes naturales: la clave de sus beneficios

La fórmula de Masque Vivant de Biologique Recherche está pensada para actuar como un tratamiento intensivo que purifica, equilibra y revitaliza la piel. De hecho, no se trata de un producto que utilicemos a diario en nuestra rutina de belleza. Dependiendo de nuestras necesidades, recurriremos a él 2 o 3 veces por semana, notando cómo sus ingredientes no solo limpian nuestro rostro, sino que aportan más beneficios visibles desde la primera aplicación.

Uno de sus activos principales es la levadura de cerveza. Este ingrediente es conocido por su alto contenido en vitaminas del grupo B, lo cual se traduce en que es eficaz con el exceso de sebo y mejora la textura de la piel. Se nota especialmente en zonas con tendencia grasa o congestionadas.

También debemos destacar el extracto de pepino, que aporta propiedades calmantes y refrescantes, algo que siempre viene bien. Este componente es ideal para reducir la inflamación y aportar una sensación de frescor inmediata, sin comprometer la hidratación, que es de lo más importante para mí.

Otro ingrediente destacado del que te hablé hace poco por sus cualidades exfoliantes es el ácido láctico. Pero, además, contiene propiedades humectantes, lo que permite atraer y retener el agua en la piel, contribuyendo con la hidratación. Por lo tanto, no solo nos permite una exfoliación suave, sino que ayuda a equilibrar sin resecar, cuidando nuestra barrera cutánea.

Por último, el complejo de aminoácidos y extractos vegetales trabaja en equipo para reafirmar los tejidos y mejorar la elasticidad, detalle que se agradece cuando la gravedad ha empezado a hacer efecto en nuestro rostro. Todos estos elementos son los que hacen que Masque Vivant sea un tratamiento multifunción que va más allá.

Textura, sensaciones y modo de uso

De los primeros aspectos que sorprenden cuando abres el tubo de Masque Vivant de Biologique Recherche es su textura y color. Nos encontramos con una mascarilla con textura tipo toffee, muy cremosa, en un llamativo color chocolate. Esto se debe a uno de sus ingredientes estrella, la levadura. De hecho, se nota que se emplean ingredientes naturales, porque no tenemos perfumes añadidos, por lo que nos encontramos con un producto con un aroma natural.

Masque Vivant es una mascarilla que tendremos que aplicar tras nuestra limpieza habitual. Las leches o lociones de Biologique Recherche, como su famosa Lotion P50, son perfectas para dejar el rostro listo. Con el rostro, cuello y escote, limpio aplicamos una capa fina del producto de forma uniforme.

Algo de lo que me he dado cuenta es que, en la mayoría de vídeos en redes donde usan esta mascarilla, cometen varios errores: se aplican demasiado producto y se olvidan del cuello y del escote. Realmente, aplicar más no es mejor en este caso, ya que su fórmula está diseñada para que una fina capa sea suficiente y, tras consultar con una experta de la marca que se encarga de aplicar sus tratamientos, he visto que no es necesario emplear tanta mascarilla en cada aplicación. Lo destaco, porque este detalle influye mucho en la durabilidad del mismo, ya que, te va a acompañar meses si lo usas bien.

Una vez aplicado, evitando el contorno de los ojos, dejamos actuar 10 minutos. Esto ayuda a que el producto penetre. Lo siguiente será emulsionarlo con agua. Basta con un poco, como si fueras a lavarte la cara, humedecer y frotar ligeramente con suavidad. Notarás que la mascarilla comienza a tener una textura más cercana al aceite. Entonces, retiramos con suavidad, poco a poco, aclarando con agua. Y descubrirás la magia. A mí me gusta usar una toalla suave húmeda, tipo tocador, para darme una pasada final.

La sensación es un rostro más limpio y luminoso e, incluso, se nota como reafirma ligeramente desde la primera aplicación. Es como si te hubieran quitado una gran capa de suciedad, que ni sabías que estaba.

Experiencia de uso

Hay productos que pruebas pensando que no van a ser para ti. A veces, porque no parecen estar diseñados para tu piel o porque no terminas de sentir que pueda ofrecerte nada nuevo. Y es lo que me pasaba a mí con Masque Vivant. En todos lados, descubría cómo destacaban su efecto matificante y cómo elimina el exceso de grasa. Pero tenía mucha curiosidad por saber qué tal actuaba equilibrando y purificando la piel. De hecho, pensé que, en el peor de los casos, podría usarla una vez en semana y compensar con una hidratante potente si notaba que resecaba.

Sin embargo, la realidad supera la ficción -al menos, eso es lo que se suele decir-. Porque, tal y como indican, no reseca la piel y sí que notas cómo está más luminosa. No es una mascarilla más: notas los efectos desde la primera aplicación. Y aunque no se trata de un milagro, el uso de forma continuada revela todo su potencial.

Eso sí, respecto a su uso, para mí, 2 veces en semana me parece la opción perfecta. De hecho, si nunca tienes tiempo y solo tienes el domingo para estos cuidados, también notarás los beneficios. No obstante, la constancia es primordial.

La sensación de una piel limpia es realmente única. Ahora entiendo a la esteticista Cristina Romero, que compartía en su cuenta de TikTok que la utilizaba después de viajar. Porque, en momentos en los que tu piel se somete a estrés o agentes externos, como la polución, contar con este producto es toda una renovación.

Conclusión y disponibilidad del producto

Masque Vivant es para ti si tienes la piel con tendencia a generar grasa en exceso. Se nota cómo matifica la piel y la libera de esos elementos que la impiden brillar con luz propia. Sé que no es un producto diseñado para cubrir las necesidades de mi Instantes de piel, como expresan desde Biologique Recherche, donde nos explican que no es solo una cuestión de nuestro tipo de piel, si no de las necesidades del momento. Factores como el clima del lugar en el que vivimos también influye en lo que nuestra piel requiere. Aun así, me parece una opción interesante, sobre todo cuando estás expuesta a niveles altos de polución, como es mi caso.

Masque Vivant, al igual que otros productos de la marca, están disponibles en puntos de venta autorizados, como, por ejemplo, su punto de venta en WOW Serrano, donde también ofrecen tratamientos de cabina y es mi punto de referencia.

A la clásica pregunta: ¿merece la pena?, solo puedo contestar que sí, porque sus beneficios son reales. Pero no hagas como yo; acude a un centro de Biologique Recherche y que te realicen un estudio de la piel. Allí te confirmarán qué productos se ajustan mejor a tus necesidades e, incluso, podrás preguntar si Masque Vivant encaja. Si es así, disfrútalo, porque sus efectos enamoran.