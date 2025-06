Probé el Shark FlexStyle: el 5 en 1 que transforma tu forma de peinarte (y lo que nadie te cuenta) Analizo a fondo el moldeador más versátil del momento: qué incluye, cómo funciona y si realmente vale lo que cuesta

Si tú también fuiste de las que se alisaban el pelo con la plancha de la ropa en plena adolescencia, estás en mi equipo. Crecí en una época sin método curly, sin tutoriales virales y sin mucha idea de cómo domar el cabello rizado. Mi melena siempre fue fosca, con ese frizz rebelde tan difícil de suavizar.

Las opciones para peinarse eran pocas o carísimas. Recuerdo que la primera plancha que tuve era de vapor, prometía milagros y no hacía absolutamente nada. Con el tiempo, aprendí a manejarme con el clásico dúo de cepillo y secador. Fui probando distintos productos y herramientas, y poco a poco encontré la forma de convivir con mis rizos y controlar el encrespamiento.

Así que cuando el Shark FlexStyle llegó a mis manos, con todas sus promesas —rizar, alisar, suavizar, definir y dar volumen—, me hice una sola pregunta: ¿Será este el invento definitivo? Spoiler: lo es.

Al abrir la caja, sorprende lo completo que es. El Shark FlexStyle viene con:

1x Estuche rígido de color negro donde viene todo guardado.

Guía para peinarte 1x Manual de instrucciones + Garantía de 2 años

El cuerpo del dispositivo es giratorio, lo que permite pasar del modo moldeador al modo secador en segundos. Los accesorios se encajan con facilidad, se pueden cambiar rápidamente y no hay riesgo de que se suelten. Además, el dispositivo es sorprendentemente ligero: unos 700 gramos. Algo que se agradece muchísimo si vas a usarlo durante un buen rato.

¿Qué tipo de pelo tengo? Así lo puse a prueba

Mi pelo es fino, con bastante cantidad y propenso al encrespamiento. No llega a ser un rizo definido pero tampoco es liso: tiene textura y una forma irregular que resulta difícil de controlar.

Si lo dejo secar al aire termina como una nube indomable: sin forma clara, completamente descontrolado. Por eso recurro a alisados o a ondas más definidas. También tengo poco tiempo por las mañanas, así que la promesa de "moldea mientras secas" me sonó a música celestial.

Quería probar cómo funcionaba en una media melena así que lo usé con mi madre (que tiene el cabello mucho más corto que yo) y el resultado fue igual de bueno. Yo lo tengo largo pero los accesorios se adaptan perfectamente en ambos casos. Se puede trabajar por secciones sin complicaciones y lograr volumen, forma o definición, según el estilo que busques.

Primeras impresiones: oro puro en las manos

Desde el primer uso fue intuitivo pero con los días mejoró aún más. Al cabo de una semana, los resultados eran casi de peluquería: más pulidos, más duraderos y con mucho menos esfuerzo.

Si estás acostumbrada al cepillo + secador, este aparato te va a sorprender: ofrece resultados similares (o mejores) sin terminar agotada en el proceso.

Y si nunca lograste dominar la técnica de cepillo redondo, también es ideal para ti. No necesitas tener experiencia profesional para conseguir un buen acabado.

Además, una vez lo incorporas a tu rutina, cuesta volver a lo de antes. Es de esas herramientas que no sabías que necesitabas hasta que la pruebas.

+ Pros Su versatilidad real: un solo aparato que se adapta a múltiples estilos.

Ahorra mucho tiempo sin sacrificar resultados.

El acabado final: cabello suave, brillante y sin frizz.

Un diseño cómodo e intuitivo, fácil de usar desde el primer día.

Es ligero, manejable y tiene un cable largo que permite moverse con libertad.

Funciona especialmente bien en cabellos con volumen, ondas o rizos sueltos.

El nivel de ruido es menor al de un secador tradicional, algo que se agradece cuando lo usas a menudo.

- Contras Para que el peinado dure varias horas, necesitas aplicar algún fijador (laca, spray texturizante o mousse, según el estilo).

El estuche es muy práctico para tener todo organizado en casa pero resulta demasiado grande para llevar de viaje. Echo en falta una funda más compacta para guardar solo el cuerpo del dispositivo y dos accesorios básicos.

95 Sobre 100

Cómo se usa: controles fáciles y bien pensados

Los controles son sencillos. Tiene cuatro botones frontales y dos traseros:

Encendido/apagado : deslizante.





: deslizante. Temperatura : botón con punto rojo y tres luces LED (baja, media, alta).





: botón con punto rojo y tres luces LED (baja, media, alta). Velocidad del aire : botón con símbolo de ventilador (tres niveles).





: botón con símbolo de ventilador (tres niveles). Aire frío: botón azul que debes mantener presionado para fijar el peinado.

Detrás, encontrarás:

Botón para liberar y encajar los accesorios .





. Botón para rotar el secador y activarlo en forma de L (modo moldeador).

Es tan intuitivo que casi no necesitas el manual (aunque viene incluido y siempre vale la pena ojearlo). El cuerpo se gira con un clic suave y los accesorios se encajan fácilmente. En pocos usos, ya tienes claro cómo aprovechar cada herramienta según el resultado que buscas.

Todo está pensado para que la experiencia sea ágil, intuitiva y sin complicaciones. Además, es más silencioso que un secador convencional: hace ruido, sí, pero es mucho menos molesto. Y cuando lo usas a menudo, se nota.

Y aunque es fácil de manejar, no deja de sorprender lo bien que funciona. Confieso que pensé que un aparato tan ligero no tendría potencia pero me equivoqué. Con sus 1400 W, seca rápido y con precisión. En menos de 15 minutos logro un alisado suave y sin frizz. Y si tengo algo más de tiempo —unos 30 o 40 minutos—, consigo unas ondas que parecen recién hechas en la peluquería.

Algo que valoro especialmente es que, al utilizar aire caliente en lugar de placas que tocan directamente el cabello, el calor es mucho más suave y menos agresivo. Y gracias al botón de aire frío, puedes fijar el peinado sin necesidad de aplicar temperaturas tan altas como las de una plancha convencional.

Accesorio por accesorio: mis impresiones reales

Difusor y concentrador: los clásicos que cumplen

El concentrador funciona muy bien para quienes alisan el cabello con el método clásico: secador en una mano y cepillo en la otra. No hace nada que no hagan otros concentradores pero cumple con creces su función y se agradece que venga incluido en un set tan versátil.

Por su parte, el difusor define rizos sin encrespar ni resecar. Lo que me llamó la atención es que el propio accesorio incorpora un botón deslizante en la parte trasera que regula las púas: puedes recoger el cabello con las púas retraídas y, al activarlo, estas se extienden para llegar mejor a la raíz y elevar el cabello, lo que ayuda a dar volumen desde la base sin aplicar calor directo sobre el cuero cabelludo.

Cepillo alisador y redondo: tus nuevos aliados diarios

El alisador es muy útil para esos días en los que solo quieres suavizar la textura del cabello, sin un look demasiado pulido, y es perfecto para darle una pasada al pelo (si tienes el pelo ondulado o rizado) antes de comenzar con los rizadores automáticos.

Pero el cepillo redondo es, sin duda, mi favorito. Es ideal para dar forma a las puntas y aportar volumen en la raíz. Si tienes algo de práctica con cepillo y secador, te va a parecer facilísimo. Y si llevas flequillo, te va a enamorar: con un par de pasadas queda perfectamente peinado y con un acabado súper natural.

Rizadores automáticos: el truco que impresiona

Los rizadores son, para mí, el accesorio más llamativo del set y una de las herramientas que más disfruto usar. El famoso efecto Coanda funciona: el mechón se enrolla solo, sin pinzas ni riesgo de quemaduras. El resultado es precioso, especialmente en medios y puntas —ya sea en media melena o en cabello largo—.

Eso sí, en el primer intento me costó un poco pillarle el truco. Si no seccionas bien el pelo, es fácil que se cuelen mechones no deseados, sobre todo si son finos. Pero en cuanto haces un par de pruebas, todo fluye. Aprendí que lo más importante es dividir bien el cabello y tomar mechones pequeños: así el uso del rizador es más cómodo y los rizos duran mucho más definidos.

El set incluye dos barriles rizadores, uno para cada lado de la cabeza: el que lleva una "L" en la parte superior está pensado para rizar hacia la izquierda y el que tiene una "R", para el lado derecho. Esto hace que el peinado quede más equilibrado y el pelo se mantenga despejado de la cara, que al final es lo que una busca cuando se ondula o riza.

Eso sí, necesitas fijador (laca o spray texturizante), sobre todo, si tu pelo no es ondulado por naturaleza, para prolongar el resultado. También conviene tener algo de paciencia (y un poco de práctica) para ir cogiendo mechones pequeños porque de esa manera también aguantará más. Además, si te recoges el pelo o tienes flequillo, son una maravilla para dar volumen de forma rápida.

Ojo: después de un rato, los barriles se calientan y hay que sacarlos por la punta fría. Si los tocas por el lado caliente, puedes quemarte (nada grave, pero hay que estar atenta).

Consejo extra: el botón de aire frío al terminar cada mechón ayuda muchísimo a fijar el rizo. Y es importante que el pelo esté húmedo, no mojado, para que funcione bien.

Consejos que aprendí tras varios usos

Usa la máxima potencia si tu cabello tiene textura rebelde o es difícil de controlar.





si tu cabello tiene textura rebelde o es difícil de controlar. Divide bien el cabello antes de usar los rizadores, así evitarás que se enreden mechones no deseados alrededor del barril.





antes de usar los rizadores, así evitarás que se enreden mechones no deseados alrededor del barril. Aplica siempre protector térmico y un fijador ligero .





. El botón de aire frío marca una gran diferencia para fijar el peinado.





marca una gran diferencia para fijar el peinado. Aprende a distinguir entre el rizador derecho y el izquierdo (una vez lo haces, todo fluye).

¿Lo recomendaría?

Sí. Absolutamente. Después de probarlo, no entiendo cómo me arreglaba el pelo sin esto.

Si te gusta peinarte con frecuencia, probar nuevos looks o simplemente necesitas ahorrar tiempo y buscas resultados rápidos. Este no es un simple secador, es un fichaje ganador. Estás ante una herramienta de estilismo muy completa. Si te peinas varias veces por semana, vas a amortizar la inversión.

Ahora bien, si lo tuyo es lavarte el pelo, dejarlo secar al aire y salir sin más, probablemente no es para ti. Y si solo te peinas para eventos puntuales y usas la plancha una vez al mes, tampoco.

Es ideal si:

Te gusta peinarte tú misma.





No quieres mil herramientas ocupando espacio.





Tienes poco tiempo y necesitas resultados rápidos.





Quieres cuidar tu pelo sin exponerlo al calor extremo.

Conclusión

El Shark FlexStyle ha sido una grata sorpresa. Potente, versátil, fácil de usar y con resultados que compiten con herramientas profesionales. Para quienes ya han probado de todo y no se impresionan fácilmente, eso dice mucho.

Es oro puro para quienes buscan variedad, rapidez y menos daño. ¿Lo recomiendo? Sí. ¿Lo voy a seguir usando? Sin duda, sobre todo en mi rutina diaria, para mí ha sido un descubrimiento.

Con un precio de 299,99€, puede parecer una inversión pero si estás buscando un moldeador completo y duradero, merece la pena considerarlo seriamente. Y para ser sincera: cuando el pelo coopera y se deja peinar con facilidad, hay días que simplemente arrancan mejor. Y eso, para muchas, no tiene precio.