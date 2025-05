Qué es la colorimetría y cómo saber qué colores te favorecen según tu tono de piel

Qué es la colorimetría y cómo saber qué colores te favorecen según tu tono de piel Si alguna vez has oído hablar de la teoría de las cuatro estaciones, seguramente alguien te estaba introduciendo en el fascinante mundo de la colorimetría. Esta ciencia estudia el color y cómo cuantificarlo, pero lo que realmente nos interesa es cómo aprovecharla para destacar en la moda. Descubramos juntos cómo elegir los colores que más favorecen a tu tono de piel y potenciar tu estilo personal.

¿Qué es la colorimetría y por qué es importante en la moda?

La colorimetría, aplicada a la moda se centra sobre todo en la teoría de las cuatro estaciones. Este enfoque trabaja analizando determinadas características físicas (tono de piel, el color del cabello y el de los ojos) lo cual nos permitirá determinar una paleta de colores personal. Al igual que ocurre en la naturaleza, cada estación del año tiene una armonía cromática diferente y a las personas nos ocurre lo mismo.

Analizando estos 3 factores podrás descubrir sí perteneces a invierno, primavera, verano u otoño. Sabiendo esto encontrarás la armonía cromática que la colorimetría determina más favorecedora en tu caso. No obstante, no debemos olvidar que no hoy todas las personas encajan a la perfección en una estación. Para algunas es más complicado pues se encuentran en valores más intermedios o neutros. En estos casos tendrás que recurrir a un profesional que sea capaz de analizarlo con más detalle.

Cómo identificar tu estación según la colorimetría

El tono de la piel es el factor más importante para identificar tu estación. La colorimetría toma 3 características como referencia para encontrar la clasificación ideal.

La temperatura : fría o cálida

: fría o cálida Valor : oscuro o claro

: oscuro o claro Croma: brillante o suave

La piel

la temperatura quizás sea la característica más conocida. En este aspecto el sub tono que encontramos en nuestra piel juega un papel importante para determinar si nos encontramos en tonos cálidos o fríos.

Tonos cálidos : la piel suele adquirir un matiz dorado al broncearse. Esto lo vemos tanto en pieles morenas como en pieles más pálidas. Por ejemplo, si eres pálida, pero tienes un matiz melocotón tu armonía será cálida.

: la piel suele adquirir un matiz dorado al broncearse. Esto lo vemos tanto en pieles morenas como en pieles más pálidas. Por ejemplo, si eres pálida, pero tienes un matiz melocotón tu armonía será cálida. Tonos fríos: estas pieles tienden a tomar un color marrón mate al broncearse y en invierno presentan una tonalidad cetrina. En el caso de algunas pieles pálidas que no se broncean presentan un sub tono grisáceo o azulado.

Para determinar el valor de nuestra piel debemos tomar como referencia el momento en que estamos más morenos. Teniendo en cuenta esto determinaremos si nuestra piel es pálida o morena. Cómo hemos visto la temperatura de color de la piel no va unida al valor de esta. Podemos tener una piel morena cuyo valor sea oscuro y que su temperatura de color sea cálida porque nuestro moreno tiende al dorado.

Por último, nos toca analizar el factor “croma”. En este caso, debemos observar la uniformidad de la piel. Seguro que conoces a alguien que siempre tiene un aire radiante que prácticamente no necesita llevar maquillaje y que su rostro muestra un tono uniforme. Estas personas tienen un croma brillante. Sin embargo, la mayoría no tenemos un tono tan homogéneo, se nos marcan las ojeras o tenemos alguna pequeña imperfección. En este último caso estaríamos ante un croma suave.

La clasificación de piel está tremendamente estudiada, ya que es un factor determinante. Por eso, os comparto a continuación la escala de Fitzpatrick donde se clasifica la piel dependiendo de la cantidad de melanina y cómo reacciona a la exposición solar. El dermatólogo estadounidense Thomas B. Fiztzpatrick la desarrollo en 1975 y se emplea como referencia cuando tratamos el tono de la piel.

Tipo I II III IV V VI Piel Muy blanca a rosada Clara, sensible y delicada. Muchas pecas Clara en invierno y bronceada en verano De oscura a morena De oscura a morena Muy oscura Bronceado Nunca se broncea Se broncea con dificultad Bronceado gradual Se broncea con facilidad Se broncea muy fácilmente Se broncea muy fácilmente Quemaduras Siempre Normalmente se quema Algunas veces se quema Raras veces se quema Raras veces se quema Nunca se quema Protección solar Máxima Muy alta Alta Normal Normal-baja Baja

El color de pelo

Aunque la piel es el rasgo que más fuerza tiene a la hora de encontrar nuestra clasificación con la teoría de las 4 estaciones no es la única. Ya que, el pelo también puede ser relevante. De hecho, como es más frecuente que nos cambiemos el color del pelo, es probable que nos obligue a cambiar nuestra armonía de color. Al igual que ocurre con la piel volveremos a tomar la temperatura (frío/calor), el valor (oscuro/claro) y el croma (brillante/suave). Eso sí, si tenemos el cabello teñido será este el color a tener en cuenta y si cambiamos tendremos que volver a valorarlo. Por norma general la clasificación por el tono del cabello quedaría de la siguiente forma:

Rubias : Fríos: los tonos ceniza platino o las canas (que no tengan matiz amarillo) Cálidos: los rubios dorados o avellana

: Morenas : Fríos: los negros, el castaño, el chocolate o el Moka se suelen relacionar con temperaturas frías. No obstante, dependerá del matiz que presente nuestro cabello. Cálidos: Los castaños con reflejos dorados qué presentan un matiz hacia el amarillo o el naranja. Suelen ser los que tienen tendencia a aclararse con la exposición al sol.

: Pelirrojas : Cálido: Por norma general el pelirrojo natural. Fríos: los tintes pelirrojos tienden a verse más mate y con un matiz más frío.

:

Los ojos

Por último, debemos tener en cuenta también el color de nuestros ojos. Cuanto más sólido y uniforme sea el color de nuestros ojos menos dudas tendremos en su clasificación. Por ejemplo, un marrón sólido que no tengan ningún otro matiz será frío. Sin embargo, si nos encontramos con marrones que presentan algunos tonos amarillos ya nos moveríamos ante colores cálidos. De hecho, da igual si analizamos ojos azules o verdes la regla es la misma. En el caso de los azules cuanto más sólido sea el color y presente menos matices nos encontraremos ante colores fríos. Os ponemos algunos ejemplos.

Cómo crear nuestra paleta de colores personal

Para conseguir la clasificación correcta se suele utilizar un sistema de puntuación en el que el tono de la piel obtiene 3 puntos, el color del cabello 2 y el color de los ojos 1 punto. De este modo puntuamos todas las características que hemos mencionado y obtenemos un valor con el que trabajar. Os pongo mis propios cálculos de ejemplo:

Temperatura Valor Chroma Frío Cálido Oscuro Claro Brillante Suave Piel 0 3 3 0 0 3 Cabello 0 2 0 2 0 2 Ojos 1 0 1 0 1 0 Totales 1 5 4 2 1 5

Gracias a esto sabemos que la primavera y el otoño siempre presentará valores de temperatura cálidos. Sin embargo, el invierno y el verano presentará la temperatura de color fría. A continuación, os presentamos un cuadro donde podréis ver la clasificación con mayor claridad. Miraremos nuestros totales, para encontrar los factores más predominantes.

Contar con la colorimetría nos podrá permitir resaltar nuestras cualidades y emplear los colores más favorecedores que resalten nuestra belleza natural. Además, de permitirnos centrarnos en prendas que realmente nos favorecen y no terminar con el armario lleno de ropa que hemos dejado abandonada al fondo. No obstante, debemos analizar con cautela e ir probando diferentes combinaciones. Esto no es una ciencia exacta y tampoco tenemos que cumplirlo a rajatabla.Si algo te gusta pero resulta que no encaja en tus colores favorecedores, póntelo, lo importante es que tú te sientas cómoda con ello. Sin embargo, te invito aprobar esos colores que pensabas que no podían encajar contigo y que sin embargo se encuentran en tu paleta de colores según la teoría de las cuatro estaciones. ¿Crees que descubrirás un nuevo color favorito? Cuéntanos qué tal tu experiencia.